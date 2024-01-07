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الأحد، 07-01-2024 06:09 م

أكاديميون أردنيون يؤكدون عبور طريق الإيلاف القرشي من العقبة

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الوكيل الاخباري - نظمت الجامعة الهاشمية، ورشة بعنوان "توثيق طريق الايلاف القرشي عبر العقبة" بالتعاون مع اتحاد المؤرخين في التراث، ومديرية شباب العقبة، وجامعة آل البيت، واتحاد الكتاب والأدباء، ومنتدى ياجوز وعدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الثقافية.

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وأكد وزير الثقافة الاسبق طه الهباهبة خلال رعايته الورشة أهمية الاستمرار في الدراسات البحثية والعلمية في محافظات المملكة التي يعبر فيها طريق الايلاف القرشي لكتابة التاريخ المرتبط بآل هاشم ورفد اقتصاديات العقبة بمنتجات سياحية قادرة على إيجاد فرص عمل، وتحقيق الرفاه الاقتصادي في العقبة.

 

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