اجتماع في العقبة يبحث دعم القطاعات السياحية والتجارية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أهمية القطاع السياحي في رفد الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل واستثمارات سياحية، مشيرا إلى أن العقبة تعتبر جزءا من المدن السياحية الرائدة عربيا وعالميا، لما تمتلكه من مقومات سياحية نظرا لموقعها الجغرافي المميز.

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ولفت خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، برئاسة وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي في دار السلطة بالعقبة، إلى أن القطاع السياحي رغم الأزمات والتحديات التي تعصف بالمنطقة، استطاع تجاوزها من خلال خطط وبرامج سياحية تنفذها السلطة، بالتعاون مع وزارة وهيئة تنشيط السياحة.



وقال الفايز إن السلطة أعدّت مجموعة برامج سياحية بالتشاركية مع القطاعات والجهات ذات الاختصاص لتنشيط وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية، ومنها إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين في المنشآت السياحية لبناء قدراتهم ورفد المنشآت بكوادر فنية متخصصة ما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب.



وأشار إلى اطلاق موسم التخفيضات في العقبة بالتعاون مع الشركاء في القطاع السياحي والتجاري، مبيناً أن الموسم يقدم خصومات على أسعار الفنادق والمطاعم والمنشآت التجارية لتحفيز المواطنين للاستفادة من هذه التخفيضات، والاستمتاع بأجواء العقبة المعتدلة في الشتاء.



وشدد الفايز على أهمية الاستمرار في جذب السياحة الخارجية من خلال ديمومة استقبال خطوط الطيران المنتظم والعارض من مختلف الوجهات العالمية، وجعل العقبة الوجهة السياحية المناسبة، بالتعاون مع خطوط الطيران المختلفة ضمن حملاتها التسويقية للعقبة.



من جانبه، قال الوزير القيسي، إن عقد هذا الاجتماع في العقبة يأتي في إطار دعم الوزارة المتواصل لمنطقة العقبة الاقتصادية كونها بوابة السياحة الأردنية، والعاصمة الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى أهميتها كأحد أضلاع المثلث الذهبي الأكثر جذبا للسياحة المحلية والعالمية.



وبين أن هذا اللقاء يهدف إلى الخروج بتوصيات وبرامج سياحية بالتشارك مع سلطة منطقة العقبة، تعزز خدمات البنية التحتية للقطاع السياحي، مشيرا إلى أنه سيعلن خلال العام المقبل عن عدة مشاريع جديدة، وتطوير أخرى قائمة لتحسين المنظومة السياحية في الأردن، خاصة وفي العقبة.



وأكد القيسي، ضرورة زيادة دعم الحملات الترويجية لنظام الخصومات في منطقة العقبة، خاصة الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية في الموسم الحالي، والإعلان بشكل مكثف عن سحوبات وجوائز تنتظر المتسوقين في العقبة من خلال رحلات "أردننا جنة" التي ستشمل العقبة.



وشدد على أهمية التنسيق المستمر مع منطقة العقبة من خلال تشكيل فريق من الوزارة والسلطة لمتابعة مخرجات الاجتماع والبناء عليها، مشيرا إلى أن الوزارة بالتشارك مع السلطة ستنفذ حملة إعلامية لموسم العقبة للتخفيضات، ودعم النشاطات السياحية والعمل مع القطاع الخاص على برامج وفعاليات ترفيهية وفنيه، واستمرار تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين في قطاعات النقل والمكاتب السياحية لتجويد الخدمات السياحية المقدمة في العقبة.



وأعلن القيسي عن تسجيل قلعة العقبة الأثرية على قائمة التراث الإسلامي، مشيرا إلى أن دائرة الآثار العامة تعمل على تطوير وترميم 30 مشروعا نوعيا في المملكة، ومن أهمها في العقبة، مدينة آيلة الإسلامية، والكنيسة البيزنطية، ومتحف آثار العقبة.



وعرض، نائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض السياحة حمزة الحاج حسن إيجازا عن خطط السلطة لمواجهة الأزمة والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة لتوحيد الجهود التعاقدية و التسويقية للخروج بأفضل النتائج والاستفادة من الخبرات المتراكمة لجميع الأطراف لخدمة القطاع السياحي في العقبة.



وعرض تفاصيل موسم الخصومات والخطط التحفيزية لدعم السياحة الداخلية التي سيستفيد منها المواطن خصوصا، مشيرا إلى أن زوار العقبة السياحية العام الحالي زادت أعدادهم بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.



واستمع الحضور من أمين عام وزارة السياحية الدكتور عماد حجازين، لخطة التنمية البشرية والتدريب للوزارة، فيما قدم مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي البلعاوي، عرضا حول مشاريع الدائرة في العقبة مثل موقع آيلة الإسلامي، والكنسية البيزنطية، وترميم قلعة العقبة ومتحف آثار العقبة.



وناقش الاجتماع مبدأ التكاملية والتشاركية مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لما تمثله العقبة من منطقة جذب سياحي رئيسة وبوابة للمنتج السياحي الأردني، وسبل الخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها القطاع السياحي على وجه التحديد والأردن والمنطقة بشكل عام جراء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين المحتلة.



وناقش الاجتماع سبل التسويق المبتكرة وفتح أسواق جديدة وتعزيز السياحة البينية العربية ودعم البرامج المشتركة مع الأشقاء العرب والسوق الإفريقي والروسي، وآليات التعاون بين سلطة العقبة وهيئة تنشيط السياحة لتوسيع نطاق التعاقد مع الطيران المنخفض التكاليف والعارض من خلال زيادة أعداد الرحلات من جهة والوجهات القادمة من جهة أخرى.



حضر الاجتماع: نائب رئيس السلطة مفوض السياحة المهندس حمزة الحاج حسن، ورئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات.