اتفاقية تعاون بين العقبة الخاصة وصندوق التنمية والتشغيل

الوكيل الإخباري - وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وصندوق التنمية والتشغيل اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لدعم بنية الأعمال الريادية في محافظة العقبة، ورواد ورائدات الأعمال من خلال توفير قروض ميسرة بشروط سهلة، وفترة سماح تمتد ل 12 شهراً، وفترة سداد 6 سنوات.

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وقع الاتفاقية التي رعاها رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، ومدير عام الصندوق منصور الوريكات، بحضور مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو.



وقال الفايز، إن الاتفاقية تأتي لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل تشغيلية من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى حرص السلطة على تنفيذ هذا المشروع الوطني، وجعل العقبة أنموذجا رياديا في توفير البيئة الحاضنة للأعمال والداعمة للشباب.



وأشاد الفايز بدور الصندوق ومجلس المحافظة في تنفيذ ودعم مثل هذه المشاريع التنموية للشباب، لافتا إلى ضرورة تقييم المشاريع الإنتاجية التي استفادت من البرنامج وضمان ديمومة العمل والاستمرار بتنفيذها خلال الأعوام المقبلة.



بدوره أكد الوريكات، على التشاركية مع السلطة ودورها الحيوي في دعم وتمكين الشباب لإقامة مشاريعهم الإنتاجية التي تسهم في توفير مصادر دخل لهم، كون القطاع العام ليس لديه القدرة على استيعاب فرص عمل للشاب، مبينا أن حجم التمويل للمشروع الواحد يتراوح بين 5 -10 آلاف دينار وبنسبة مرابحة 2.5 بالمئة.



وأشار إلى أن البرنامج لديه العديد من المزايا اللوجستية التي يقدمها الصندوق للمتقدمين عبر توفير برامج تدريب في اعداد دراسات الجدوى والبرامج التدريبية المتخصصة حسب القطاع، إضافة إلى التأمين على الحياة وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة لهم.



من جانبه، بين الكباريتي أهمية البرنامج الذي سيسهم في توفير قروض ميسرة للشباب ذوي الأفكار الريادية في العمل، وتنفيذ مشاريعهم بكل يسر وسهولة، حيث تضمن الاتفاقية شروطا ميسرة للسداد.



ولفت عمرو، إلى التعاون بين المجلس والسلطة والتشاركية الحقيقية في تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم البنى التحتية في المنطقة، وتسهم في تشغيل الشباب الباحثين عن العمل، كما تعزز اللامركزية المحلية وتنفيذ المشاريع الإنتاجية الصغيرة ضمن الاتفاقية.