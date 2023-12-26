جامعة الزرقاء تحصل على زمالة برنامج "قادة الإبتكار" العالمية 2024

الوكيل الاخباري -حصل مدير مركز الأبحاث الصيدلانية بجامعة الزرقاء الدكتور أنس الشيشاني، على زمالة برنامج "قادة الإبتكار" العالمي LIF Global 2024، والمقدمة من الأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة.

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وحضر الإجتماع، الذي نظمه الشريك المحلي في الأردن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برعاية الأمين العام للمجلس الدكتور مشهور الرفاعـي، رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، وعميد كلية الصيدلة الدكتورة أحلام الكيلاني.