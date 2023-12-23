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السبت، 23-12-2023 09:37 م

مجلس محافظة الزرقاء: إنشاء 22 مدرسة على برنامج المنح الدولية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، أن المجلس يولى قطاع التربية والتعليم اهتماما كبيرا، إذ ستشهد الفترة المقبلة إنشاء 22 مدرسة، ضمن برنامج المنح الدولية.

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وقال خلال جلسة لمجلس المحافظة حضرها مديرو التربية في المحافظة ورئيس مجلس التطوير التربوي، إن المجلس رصد 20 بالمئة من موازنته البالغه 11 مليون دينار لتطوير مدراس المحافظة، وخصص 2.5 مليون دينار من موازنة العام الحالي لصيانة مدارس وعمل اضافات صفية، مشيرا إلى صيانة 64 مدرسة في الرصيفة والزرقاء والهاشمية والأزرق والظليل والحلابات وبيرين العام الحالي.

 

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