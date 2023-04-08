أكثر من 18 وظيفة شاغرة في منظمة دولية في الأردن - رابط التقديم

الوكيل الإخباري - اعلن منظمة بروكيل لتنمية القدرات ومن خالل مبادرة التدريب المبتدئ بالتشغيل التي تم إطلاقها بتمويل من ( GIZ) وبالتعاون مع شبكة نايا المجتمعية عن توفر عدد من فرص العمل في القطاع الخاص لخريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حديثي التخرج واصحاب الخبرات للشواغر التالية:
1 Data Entry
.Graphic design – 2
Account Manger – 3
Sales Female – Male (IT background) -4
Marketing Manager -5
Contant Creator-6
advertisement specialist -7
Telecommunication Engineers -8
Network Technicon (Diploma) -9
Electric Technicon (Diploma) -10
Web Engineer -11
resident Engineer -12
Support Engineer -13
Flutter -14
Admin Assistant -15
Software Engineer -16
Sr. Technical Support -17
Developer-18
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