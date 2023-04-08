أكثر من 18 وظيفة شاغرة في منظمة دولية في الأردن - رابط التقديم

الوكيل الإخباري - اعلن منظمة بروكيل لتنمية القدرات ومن خالل مبادرة التدريب المبتدئ بالتشغيل التي تم إطلاقها بتمويل من ( GIZ) وبالتعاون مع شبكة نايا المجتمعية عن توفر عدد من فرص العمل في القطاع الخاص لخريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حديثي التخرج واصحاب الخبرات للشواغر التالية:

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1 Data Entry

.Graphic design – 2

Account Manger – 3

Sales Female – Male (IT background) -4

Marketing Manager -5

Contant Creator-6

advertisement specialist -7

Telecommunication Engineers -8

Network Technicon (Diploma) -9

Electric Technicon (Diploma) -10

Web Engineer -11

resident Engineer -12

Support Engineer -13

Flutter -14

Admin Assistant -15

Software Engineer -16

Sr. Technical Support -17

Developer-18



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