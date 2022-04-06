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الأربعاء، 06-04-2022 12:19 م

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

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الوكيل الإخباري - بينت أرقام رسمية أن عدد المؤمنين تأمينا صحيا مدنيا لدى وزارة الصحة وصل إلى 3.466.255 شخصا.

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وأشارت الأرقام التي رصدها " الوكيل الإخباري" أن 650 الف من المؤمن عليهم اطفال دون سن الـ 6 أعوام، و 2148 لبرنامج شفاء لمرضى السرطان.

 

وبينت أن 1.274.625 تامين للأسر الفقيرة وشبكة الأمان الاجتماعي و منتفعي صندوق المعونة الوطنية وقري الغويبة وابناء لواء البترا التنموي السياحي، كما أنها توفر 122.567 تأمين لمن تزيد أعمارهم عن الـ 60 عاما. 


و شمل التأمين الصحي الحكومي فئة النساء الحوامل و متبرعي الدعم والاعضاء والتي وصل فيها عدد التأمينات إلى 66831، كما شمل التأمين الصحي 1.146.017 من الموظفين والمتقاعدين و منتفعيهم. 

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