السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 03-06-2023 02:58 م

أكثر من 600 ألف زائر للبترا خلال 5 شهور

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الوكيل الإخباري- واصلت مدينة البترا الأثرية النمو في أعداد زوارها القادمين من شتى أنحاء العالم، حيث زار المدينة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 610722 زائر من مختلف الجنسيات، بحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن إقليم البترا التنموي السياحي.اضافة اعلان


وزار البترا خلال شهر أيار الماضي نحو 139.685 ألف من مختلف الجنسيات وبنسبة نمو بلغت 42% عن العام الماضي و59% عن عام 2019، وذلك بحسب الإحصائية الرسمية.

وبلغ أعداد زوار المدينة من الجنسيات الأجنبية خلال أيار الماضي، نحو 119128 زائر، و4912 من الجنسيات العربية، إضافة إلى 13982 زائراً من الأردنيين.

وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا سليمان الفرجات، إن البترا تواصل الارتفاع في أعداد الزوار، متوقعاً بأن تصل إلى مليون زائر في نهاية تشرين أول القادم، وأن تنهي البترا عامها السياحي برقم قياسي قد يصل إلى مليون و نصف المليون زائر.

وأضاف الفرجات، أن السلطة ماضية في تنفيذ البرامج والمشروعات التي من شأنها زيادة أعداد الزوار وتنويع المنتج السياحي وإثراء تجربة الزائر، حيث تم خلال الشهر الماضي إقامة مهرجان ليالي البترا الوردية، الذي عزز حضور الزوار العرب والمحليين.

وأكد الفرجات أن هذا النمو في أعداد الزوار يأتي نتيجة التشاركية مع كافة الجهات الرسمية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي، وأن السلطة تسعى من خلال هذه التشاركية إلى النهوض بواقع البترا والمنتج والخدمة المقدمة لزوارها.

وكشف عن أن السلطة ستقوم بمزيد من الإجراءات خلال الصيف استعداداً للموسم القادم، تتضمن تنظيم الموقع الأثري والاستمرار بتحسين الخدمات وإطلاق مزيد من البرامج، وبما يوفر للزائر تجربة سياحية مميزة.

وأشار الفرجات إلى أن البترا ستفتتح خلال النصف الأول من هذا العام المزيد من الغرف الفندقية، إلى جانب أنه سيتم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي تسعى للنهوض بواقع البنية التحتية في المنطقة.

 




 

 


 

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