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الأحد، 10-03-2024 03:02 م

"ألق الثقافي" يطلق مبادرة "الرمثا تقرأ"

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الوكيل الإخباري - أطلق ملتقى ألق الثقافي اليوم الأحد مبادرة "الرمثا تقرأ"، بالتعاون مع مديرية ثقافة اربد وبلدية الرمثا في مكتبة حديقة فواز باشا، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

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وقالت رئيسة الملتقى حمدة الزعبي إن المبادرة تأتي ضمن خطة نشاطات الملتقى الثقافية، بهدف تسهيل وصول الكتاب للمهتمين بالقراءة، وإثراء المكتبات المنزلية، مشيرة إلى أن المبادرة تتيح التعرف على كتابات الكتاب الأردنيين من رواية وشعر وأبحاث أدبية واجتماعية متنوعة.


وتم خلال المبادرة التعريف بجهود وزارة الثقافة لدعم المبدعين بنشر نتاجهم وتعزيز دورهم في تثقيف المجتمع.


 




 

 


 

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