الأحد 11-02-2024
الوكيل الاخباري
 

1529 شقة و1087 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

مستعمرون يهاجمون تجمع "عرب المليحات" غرب أريحا

المصادقة على موازنة بلدية بني عبيد بقيمة حوالي 11 مليون دينار

مسؤول أميركي: الهجوم على رفح يزيد الانقسامات بين إدارة بايدن ونتنياهو

استشهاد شاب برصاص قناصة الاحتلال في ساحة مجمع ناصر الطبي

تلفزيون الأقصى: حماس تقول إن أي هجوم على رفح يعني نسف المفاوضات

الأردن...قطاع الريادة يحوز مكانة عالمية بمجال ريادة الأعمال

جنين .. امرأة فلسطينية تضع مولودها على حاجز عسكري

الاحتلال يستولي على 54 مليون دولار من بنك فلسطين في غزة

مدته 4 أيام .. منخفض قبرصي قادم إلى المملكة

الأحد، 11-02-2024 02:26 م

1529 شقة و1087 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

property-auction-ar17032021 (1)


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الشقق السكنية والمكاتب المعروضة للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني لوزارة العدل 1529.اضافة اعلان


ووفق بيانات وزارة العدل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإن عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع بلغ 3047، فيما بلغ عدد المركبات المعروضة للبيع 1087.

وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 531، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 22.

ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.

وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.

يشار إلى أنه للمشاركة بالمزاد الإلكتروني فإنه يجب القيام بتسجيل بيانات الشخص واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به ويتوجب عليه مراجعة أقرب دائرة تنفيذ شخصيا أو من ينوب عنه بموجب وكالة عامة أو خاصة بهذا الشأن لتوثيق حسابه بعد تسجيل بياناته إلكترونيا، حتى يتمكن من استخدام خدمات الموقع والاشتراك بالمزادات، ويمكن الاطلاع على دليل المستخدم الموجود على الموقع الإلكتروني.

للاطلاع والمشاركة بالمزاد الإلكتروني لوزارة العدل أنقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
01886652-75aa-44c2-98e2-efb89e38bd55

بلدية اربد تطلق مبادرة زراعتي مسؤوليتي لزراعة مليون شجرة

_copyوزارة-العدل-الأردنية-e1653812957391

إطلاق المرحلة الأولى من الملف القضائي الإلكتروني

00

المصادقة على موازنة بلدية بني عبيد بقيمة حوالي 11 مليون دينار

Amman

الأردن...قطاع الريادة يحوز مكانة عالمية بمجال ريادة الأعمال

ك

مدته 4 أيام .. منخفض قبرصي قادم إلى المملكة

ططططططططططططططط

نقيب الألبسة: 40% من بضائع عيد الفطر وصلت عبر موانئ متعددة

أخبار متعلقة
أنواع-المزادات-الإلكترونية

وزارة العدل: إنجاز 7026 مزادا إلكترونيا العام الماضي

WhatsApp Image 2024-01-22 at 3.53.50 PM

12814 جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية الشهر الماضي

57873_19_1691563996

وزارة العدل تصدر 498 ألف شهادة عدم محكومية العام الماضي

e50bf873827a982f04a4a42343acf883

ثقافة الكرك تطلق برنامج "بودكاست ثقافة التوثيق"

WhatsApp Image 2024-01-13 at 4.01.54 PM

اطلاق خطط وبرامج تستهدف القطاع الشبابي في الطفيلة

17022f04-8ad8-4b39-b009-17d1977f4a28

مهتمون يدعون إلى حماية المنازل التراثية بالكرك