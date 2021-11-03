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الأربعاء، 03-11-2021 04:58 م

لجنة الأوبئة: إقبال ضعيف على لقاح كورونا من الفئة العمرية 11-17 عام

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الوكيل الإخباري- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة مهند النسور اليوم الأربعاء، إن إقبال الفئة العمرية من 11-17 عام على اللقاح الواقي من فيروس كورونا لايزال ضعيف.

وأضاف النسور، لـ"المملكة"، أنه يجب تعزيز فكرة إعطاء اللقاح للأطفال وطلاب المدارس بشكل أقوى في الايام المقبلة.

وأشار إلى أنه يجب تعزيز مبدأ إعطاء اللقاح للأطفال من قبل المؤسسات الوطنية المعنية في الموضوع، كمؤسسة الغذاء والدواء، بالتأكد من سلامة الإجراءات ومأمونيته وفعاليته للفئات، ثم يتم إصدار هكذا توصية من قبل اللجنة الوطنية إلى وزير الصحة ومن ثم إلى الحكومة.

ولفت النظر إلى أن الولايات المتحدة والصين أقروا إعطاء اللقاح للفئات العمرية من 5 إلى 11 سنة، مبينا إلى أنه آمن وفعال والفائدة المتأتية من اخذه أكثر من أي ضرر قد يلحقه.

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