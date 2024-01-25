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أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الجمعة

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الخميس، 25-01-2024 02:41 م

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الجمعة

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الجمعة للتعامل مع الحالة الجوية.

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وأكدت جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيا في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و117180 ).


ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وإلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.


وأهابت أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

 




 

 


 

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