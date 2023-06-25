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الأحد، 25-06-2023 03:58 م

أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ والحدائق في عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى دوام دوائر المسالخ والسوق المركزي للخضار والفواكه والرقابة الصحية والحدائق والمتنزهات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك .اضافة اعلان


ووفق الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة، ستعمل دائرة المسالخ خلال عطلة العيد من فجر أول أيام العيد وحتى غروب رابع أيام العيد مع استئناف معاينة اللحوم الطازجة والمبردة والفاكيوم والأسماك وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري طيلة أيام العيد.

وستقوم باستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد وعلى مدار الساعه مع استمرار عمل سوق اللحوم المركزي لتزويد السوق المحلي بالاحتياجات المطلوبة.

وأشار الرحامنة إلى أن الأمانة ستقوم من خلال نقابة الأطباء البيطرين بتأمين أطباء لفحص أضاحي المواطنين بتوزيعهم على مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة والتي حددتها وأعلنت عنها.

وحددت الأمانة عطلة عيد الأضحى لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه من أول أيام العيد الذي يصادف الأربعاء ولغاية ثالث أيام العيد (الجمعة)؛ على أن يبدأ السوق باستقبال المنتجات البستانية من مساء يوم الجمعة واستئناف أعماله الاعتيادية اعتبارا من صباح السبت.

وسيكون دوام دائرة الرقابة الصحية والمهنية خلال عطلة عيد الأضحى على مدار أيام العطلة من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة 10 مساء؛ من خلال فريقي عمل صباحي ومسائي، وفق الرحامنة.

وأعدت الدائرة خطة عمل لمراقبة ومخالفة حظائر الأضاحي العشوائية، والمنشآت ذات العلاقة كالملاحم، وتوفير فريق عمل يتكون من رئيس قسم رقابة صحية / طبيب بيطري وثلاثة مراقبي صحة في كافة الحظائر الرسمية التي أعلنت عنها الأمانة.

وبين الرحامنة أن مهام فرق الدائرة تتركز على تدقيق التصاريح الممنوحة من الأمانة، وإعطاء الإرشادات الصحية والتوعوية للمواطنين وتجار الأضاحي، ومراقبة إزالة مخلفات الذبائح ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة بالخصوص، إضافة إلى متابعة التزام أصحاب الملاحم بعدم الذبح داخلها وعدم وضع حظائر مخالفة بجانبها.

وأكد الرحامنة جاهزية الحدائق العامة وعددها 138 حديقة أحياء و4 حدائق كبرى لاستقبال المواطنين خلال عطلة العيد من الثامنة والنصف صباحاً ولغاية العاشرة مساءً، إضافة لاستقبال حديقتي الأمير هاشم للطيور وحطين للطيور المواطنين من الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً.

وأشار إلى أن المتنزهات التابعة للأمانة وعددها 9 ستفتح بجاهزية عالية أمام المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى على مدار الساعة.

 




 

 


 

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