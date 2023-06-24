4112 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4112 طنا، منها 2832طن خضار، و1081طن فواكه، و 197 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و20 قرشا، والبطاطا بين 20 و 40 قرشا، والبندورة بين 10و20 قرشا، والجزر بين 25 و 40 قرشا، والخيار بين 15و 25 قرشا، والزهرة بين 30 و65 قرشا، والليمون بين 50 و70 قرشا، والموز البلدي بين 50 و70قرشا.