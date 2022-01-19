أمانة عمان : جميع الطرقات الرئيسية والفرعية سالكة

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي في أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، أن جميع الطرقات الرئيسية والفرعية والتقاطعات الرئيسية والميادين والانفاق سالكة أمام الحركة المرورية، فيما وردت 54 ملاحظة لغرف الطوارئ تتعلق بالمنخفض الجوي.



وأوضح الرحامنة أن أغلب الملاحظات كانت تكسر أشجار، وتطاير اللواح واشياء غير مثبتة عن الاسطح، مبينا أن كوادر الأمانة من فنيين، مهندسين، إداريين، عمال، وموظفين بمختلف المهن موجودون كل في مكانه ، حيث إنّ دوام الكوادر بالتناوب على مدار 24 ساعة، يكون لكل مناوبة (شفت) 12 ساعة إلى حين انتهاء المنخفض.

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