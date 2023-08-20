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الأحد، 20-08-2023 08:37 ص

أمسيات صيف عمّان تختتم فعالياتها اليوم

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الوكيل الإخباري- تختتم الأحد، أمسيات مهرجان صيف عمّان التي تقام في حدائق الحسين بتنظيم من أمانة عمّان بحفل فني غنائي يحييه النجم الأردني حسين السلمان على المسرح الرئيسي بالإضافة إلى لوحات فنية تقدمها فرقة رجا DJ، وفرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية.

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وضمن فعاليات المهرجان أحيت اليوم السبت فرقة أمانة عمّان الليلة التاسعة من ليالي المهرجان بلوحة مميزة من الأداء والغناء وسط حضور جمع كبير من المهتمين.


وقدم الفنانون رغد حجازي وجهاد سركيس ويحيى صويص وصلات منوعة من الأغاني التراثية والوطنية الأردنية نالت إعجاب مسامع جمهور الحاضرين.


وتحاكي أمسيات مهرجان صيف عمّان هوية المدينة بالأغنية التراثية الأردنية لنخبة من الفنانين الأردنيين، واللوحات الفلكلورية الأردنية لعدد من الفرق الشعبية، إضافة إلى عرض الأعمال المسرحية الهادفة.


وعلى مسرح الأطفال الذي يستقطب أجواء كرنفالية العائلات، تم عرض مطبخ شكرية وبرغي وشخصيات كرتونية.


وتزخر أمسية الأحد، بالعديد من الفعاليات المخصصة للأطفال من خلال عرض مسرحية بديع يستطيع على مدرج مسرح الأطفال ودولاب الحظ.


يذكر أن أمانة عمّان وفرت وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان إلى مواقع الفعاليات داخل الحدائق.


وخصصت الأمانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة أيام المهرجان أمام الأطفال محطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون.


 




 

 


 

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