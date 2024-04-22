الزرقاء: أمسية أدبية لمناقشة كتاب "وجدت أجوبتي"

الوكيل الاخباري- نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس، أمسية أدبية لمناقشة كتاب "وجدت أجوبتي" للكاتب الشهيد الراحل باسل الأعرج، بحضور جمع من الكتاب والمهتمين.

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وقال الإعلامي كمال الجعبري إن الكتاب يعنى بفعل المقاومة وتأطيره بأطر فكرية تتصل بالطرح الثقافي العام الذي يلامس تجربة الإنسان المتحرر من جميع أشكال الاحتلال وسعيه الدؤوب لرفض إلغاء هويته ووجوده.



وتحدث الجعبري عن ملامح التكوين النفسي والمجتمعي في تجربة الشهيد التي بدأت منذ المراحل الدراسية وشكلت مشروعه الكامل المتصل بجذور تجربة المقاومة الفلسطينية خاصة، والمقاومة بشكلها العام.



وتخلل الأمسية، التي أدارتها الكاتبة حلا السويدات، مجموعة من المداخلات التي ركزت على مضمون الكتاب ومسائله المفصلية.

