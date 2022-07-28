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الوكيل الاخباري
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أمسية ثقافية ضمن فعاليات معرض الكتاب التفاعلي في المكتبة الوطنية

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الخميس، 28-07-2022 11:54 م

أمسية ثقافية ضمن فعاليات معرض الكتاب التفاعلي في المكتبة الوطنية

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الوكيل الاخباري - أقيمت أمسية ثقافية مساء اليوم الخميس، في قاعة الاحتفالات بدائرة المكتبة الوطنية بعمان ضمن فعاليات معرض الكتاب.

واشتملت الأمسية على ثلاث فقرات الأولى منها والتي أدارها مدير مديرية الدراسات والنشر الدكتور سالم الدهام، قراءة عن حضور الثورة العربية الكبرى في الشعر قدمها الناقد الدكتور عماد الضمور وتحدث فيها عن الشعراء الذين كتبوا عن الثورة العربية الكبرى منذ الشاعر فؤاد الخطيب، مستعرضا الشعراء وقصائدهم وسماتها.

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