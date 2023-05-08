أمسية ثقافية منوعة في منتدى الرصيفة الثقافي

الوكيل الاخباري - أقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين أمسية ثقافية منوعة بعنوان التراث الوطني الأردني الفلسطيني اشتملت على فقرات شعرية وأغاني زجلية من التراث الأردني والفلسطيني القديم.



وشارك في الأمسية الفنان عبد الفتاح سميك وأنور الياموني والزجال ابو فراس العنبتاوي. ضمن احتفالات المنتدى بالأعياد الوطنية وتزامنا مع احتفالات المملكة بزواج سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وأقيمت الأمسية التي ادارها محمود صالح في مقر حزب الائتلاف الوطني فرع الرصيفة.

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