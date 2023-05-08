الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

أمسية ثقافية منوعة في منتدى الرصيفة الثقافي

تحذير لمستخدمي واتساب من هذه الأرقام

أميركا: لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد

لبنان يسجل أعلى نسبة تضخم عالميا

ورشة حول الثقافة المالية بالكرك

بولندا تزود أوكرانيا بـ 10 طائرات مقاتلة

ورشة عن العنف الأسري بمركز شابات القويسمة

بدء استكمال البرنامج التدريبي لدعم استراتيجية تربية الأحياء المائية المستدامة

توضيح حول صرف رواتب الموظفين الشهر الحالي والقادم

الخطيب : 22 ألف طالب طب في الجامعات

الإثنين، 08-05-2023 11:47 م

أمسية ثقافية منوعة في منتدى الرصيفة الثقافي

52023122219541883418


الوكيل الاخباري - أقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين أمسية ثقافية منوعة بعنوان التراث الوطني الأردني الفلسطيني اشتملت على فقرات شعرية وأغاني زجلية من التراث الأردني والفلسطيني القديم.

وشارك في الأمسية الفنان عبد الفتاح سميك وأنور الياموني والزجال ابو فراس العنبتاوي. ضمن احتفالات المنتدى بالأعياد الوطنية وتزامنا مع احتفالات المملكة بزواج سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وأقيمت الأمسية التي ادارها محمود صالح في مقر حزب الائتلاف الوطني فرع الرصيفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520238153520584814622

ورشة حول الثقافة المالية بالكرك

320231919238820726758

ورشة عن العنف الأسري بمركز شابات القويسمة

320231814236835476653

بدء استكمال البرنامج التدريبي لدعم استراتيجية تربية الأحياء المائية المستدامة

52023195333766503809

توضيح حول صرف رواتب الموظفين الشهر الحالي والقادم

12202229234817757410047

الخطيب : 22 ألف طالب طب في الجامعات

52023412236718774629

الحكومة تدرس طلبات استحداث تخصصات جامعية

أخبار متعلقة
520238153520584814622

ورشة حول الثقافة المالية بالكرك

420232721142848305962

إعلان مسابقة الإبداع الثقافي بالكرك

0L5A1067

لم تخرج من المنزل منذ 16 عاما .. إخلاء مريضة وزنها 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

4202320221110595871416

مبادرة إربد تقرأ وجمعية عالم المعرفة تنظمان أمسية أدبية

42023101711705645653

اختتام بطولة بلدية الرصيفة الرمضانية لخماسيات كرة القدم

420234104935899571164

"أوقاف الرصيفة" تقيم حفل إفطار للأيتام