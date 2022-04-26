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الثلاثاء، 26-04-2022 12:46 ص

أمسية رمضانية بمنتدى الرصيفة الثقافي

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الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون وبالتعاون مع جمعية صالون الرصيفة الادبي مساء الاثنين، أمسية رمضانية ادبية ضمن النشاطات الثقافية للمنتدى في شهر رمضان المبارك بمشاركة عدد من الشعراء والكتاب وفناني الزجل الشعبي.

واكد رئيس المنتدى محمود الصالح في الأمسية التي اقيمت في قاعة بلدية الرصيفة وادارها العضو محمود الحاج، دور الثقافة في احياء الشعائر الدينية، لا سيما في شهر رمضان افضل شهور السنة، مشيرا الى دور المثقف في تعظيم القيم السامية للشهر الفضيل من خلال نتاجهم الفكري الراقي الذي يتوافق مع حرمات الشهر.

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