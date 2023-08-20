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الأحد، 20-08-2023 10:09 ص

أموال الضمان الاجتماعي: انشاء مشاريع جديدة في قطاع التعدين

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات خطط الشركة لتعزيز الميزة التنافسية لمنتجاتها وإنشاء مشاريع جديدة في قطاع التعدين.اضافة اعلان


وخلال اللقاء الذي حضره عدد من مدراء الصندوق والشركة، أكد كناكرية على أهمية تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وانشاء صناعات تحويلية قائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة. 

كما تخلل اللقاء بحث الخطط المستقبلية للشركة الهادفة إلى توسيع الاستثمار في الصناعات التعدينية  الاستخراجية والتحويلية، وإنتاج الخامات الأولية، وزيادة القيمة المضافة محليا للمنتجات المتوسطة والنهائية، ومنها مشروع توسعة وتطوير الميناء الصناعي والمجمع الصناعي الذي قام رئيس الصندوق بزيارتهما الشهر الماضي.

ومن الجدير ذكره أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يملك استثمارات استراتيجية في عدد من الشركات الكبرى في قطاع التعدين، ومنها ملكية حوالي 16.5% من رأس مال شركة مناجم الفوسفات الأردنية؛ ثاني أكبر مصدر وسادس أكبر منتج للفوسفات في العالم بطاقة إنتاجية تزيد عن 7 مليون طن من الفوسفات سنوياً.

ويأتي هذا اللقاء تنفيذا للخطة التي أعدها الصندوق لتعزيز العلاقات المؤسسية مع الشركات التي يساهم بها من خلال زيادة التواصل المباشر مع إدارة تلك الشركات، والوقوف على إدائها واستراتيجياتها المستقبلية، وتقديم الدعم اللازم من خلال ممثلي الصندوق في مجالس أدارة الشركات وبالتعاون مع المساهمين الآخرين لتمكينها من تحقيق أداء مالي جيد، واستدامة اعمالها وفق الممارسات الفضلى. 

كما تهدف هذه الخطة لتمكين الصندوق من استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الحيوية، وتطوير سياسته الاستثمارية لتعزيز قيمة وحجم محفظة الصندوق الاستثمارية وتقليل المخاطر من خلال الشراكة مع مستثمرين مؤسسين، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للطرفين، وبما يسهم في فهم الاتجاهات السوقية الحالية والفرص المستقبلية الواعدة بهدف توسيع الاستثمارات القائمة وإنشاء مشاريع جديدة في قطاعات حيوية عديدة ومنها قطاع التعدين. 

وسيواصل الصندوق متابعته الحثيثة لاستثماراته الموزعة على مختلف محافظات المملكة واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي بدأها بعقد سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية لعدد من المشاريع القائمة في قطاعات الزراعة، السياحة والخدمات المختلفة بالاضافة الى المناطق التنموية في المفرق واربد.

 




 

 


 

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