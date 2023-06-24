أمين عام الطاقة تشارك في المؤتمر الأول للشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة

الوكيل الاخباري - شاركت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، أخيرا في المؤتمر الإقليمي الأول للشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وجاء المؤتمر الذي عقد في تونس بعنوان "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منعطف حرج: التزامات الحكومة بسياسات أفضل تدعم دورة المرأة في الاقتصاد الأخضر" .



وتأتي مشاركة العزام بعد التدشين الرسمي للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حزيران2022، وهي شبكة تعتبر منصة إقليمية تهدف لزيادة المشاركة الاقتصادية للنساء في قطاع الطاقة، خاصة في الوظائف المتعلقة بالتحول إلى طاقات نظيفة وتشجيع تحسين ظروف بيئة العمل للنساء في كل من القطاعين العام والخاص و مواجهة الأنماط القائمة على النوع الاجتماعي المنتشرة حول دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الى جانب زيادة حضور المرأة في قطاع الطاقة.

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