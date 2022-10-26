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الأربعاء، 26-10-2022 06:14 م

أمين عام المجلس الأعلى للسكان يحاضر في كلية الدفاع الوطني

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الوكيل الاخباري - ألقى أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، اليوم الأربعاء، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان: "السياسة السكانية في الأردن وعلاقتها بالأمن الوطني الأردني"، للدارسين في دورة الدفاع 20، بحضور رئيس وأعضاء هيئة التوجيه.

وقال المصاروة: "إن التغيرات الديموغرافية لها انعكاسات مهمة كلية وعامة على القطاعات والاحتياجات الوطنية كافة، وقد تستمر تأثيراتها لعقود عديدة قادمة، لذا كان لا بد أن تلقى تلك التغيرات عناية خاصة، لما لها من صلة وثيقة بالأمن الوطني بأبعاده المختلفة، الاقتصادية والبيئية والسياسية والعسكرية والأمنية والمجتمعية والأسرية".

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