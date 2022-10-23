افتتاح برنامج إدارة الأزمات والكوارث في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الاخباري - جرى، اليوم الأحد في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، افتتاح برنامج إدارة الأزمات والكوارث الذي تنظمه الكلية ضمن البرامج الأكاديمية الموازية التي تُعقد في رحابها سنوياً لعدد من قطاعات الدولة، بحضور رئيس هيئه التوجيه العميد الركن خالد بني يونس، ونائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، وأعضاء هيئة التوجيه.



وأوضح الزعبي، خلال محاضرة ألقاها ضمن البرنامج بعنوان "إدارة الأزمات المفهوم والرؤية"، أهمية دمج المفهوم النظري لإدارة الأزمات والكوارث بالتطبيق الفعلي لنماذج قام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بإدارتها والتعاطي معها، وذلك لإنضاج هذا المفهوم من الزاوية السياسية التنفيذية والاستراتيجية التخطيطية.

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