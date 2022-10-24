الثلاثاء 25-10-2022
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المرأة
مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة
وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك
إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول
وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين
أخبار الشركات
أخبار الشركات
تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز
الإتحاد لتزويد المعدات تطلق علامة هونشي الفاخرة في السوق الأردني رسمياً
زين تطلق النسخة الثانية من برنامج "المرأة في التكنولوجيا"
جامعة الأميرة سمية ومعهد المحاسبين يبحثان تفعيل المبادرات الأكاديمية والمهنية
كورونا
كورونا
بايدن يتلقى لقاح محدث من كورونا
السعودية تسجل 310 إصابة جديدة بكورونا
بعد أعوام من الوباء.. علاج لكورونا من فاكهة الموز
السعودية تعلن رصد متحور "XBB" في بعض العينات الايجابية