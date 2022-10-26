العمل: التحاق 9573 شخصا بسوق العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العمل عن تشغيل 9573 شخصاً في القطاع الخاص من خلال برنامج التشغيل الوطني الذي أطلق في شهر نيسان الماضي وجرى البدء في عملية التشبيك بشهر تموز الماضي.



وقال وزير العمل نايف استيتية في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 10 آلاف شخص حتى نهاية الشهر الحالي، مبينا أن عدد الشواغر المتاحة في القطاع الخاص تبلغ 43584 شاغراً على مدار العام.



وبين أن 718 شخصاً من منتفعي صندوق المعونة الوطنية التحقوا بسوق العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني، مشيدا بشركات القطاع الخاص التي تعاونت مع وزارة العمل لإنجاح البرنامج والاستفادة من قواعد البيانات التي وفرتها الوزارة لأصحاب العمل.

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