أم وابنها ينجحان معا في التوجيهي.. تعرف على قصة الأولى على المملكة في الفرع الأدبي

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

حصلت الطالبة نجاح محمد بني خالد على المرتبة الأولى بشهادة الثانوية العامة "التوجيهي" في الفرع الأدبي على مستوى المملكة، بمعدل 99.8%. اضافة اعلان





وقالت الطالبة نجاح في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنها منقطعة عن الدراسة منذ أكثر من 20 عاما وانها متزوجة ولديها 3 ابناء.



وأضافت أنها درست التوجيهي مع ابنها والذي حصل على معدل 87 بالفرع العلمي مبينا أنها كانت فترة جميلة جدا حيث انهم كانا يتنافسان في الحصول على معدل أعلى.



وأشارت الطالبة نجاح أن أبنائها وزوجها توقعوا حصولها على المركز الأول في الثانوية العامة "الفرع الادبي"





وأهدت الطالبة نجاحها الباهر لزوجها وابنائها لوقوفهم معها أثناء رحلتها الدراسية.