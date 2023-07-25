4 حوادث مفجعة شهدتها المملكة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

شهدت المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية عددا من الحوادث المفجعة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وفق رصد " الوكيل الإخباري". اضافة اعلان





أولى تلك الأحداث وفاة شاب عشريني جراء تعرضه للغرق داخل مسبح في لواء الكورة بمحافظة إربد.



كما شهدت محافظة الطفيلة وفاة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، متأثراً بلدغة عقرب من نوع لوريس، كان قد تعرض لها قبل يومين.



وقد توفي طالب التوجيهي عبدالله عطاالله حمدان الزبون بجرش في بلدة جبة صباح اليوم الثلاثاء إثر صعقة كهربائية في آخر يوم لامتحانات التوجيهي الامر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.



وتوفي الشاب عبد زهدي الدرباني اثر صعقة كهربائية في منطقة وادي السير بالعاصمة عمان وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة ودعوا الله أن يلبسه ثوب الرحمة والمغفرة.



رحمهم الله جميعا وألهم ذويهم الصبر والسلوان

