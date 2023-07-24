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الإثنين، 24-07-2023 03:22 م

التعليم العالي تؤكد على توفر خدمة تصديق الوثائق في جميع الجامعات

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الوكيل الإخباري-  دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلبة وذويهم الراغبين بتصديق وثائقهم الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأردنية داخل المملكة فقط إلى مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة، والموزعة في جميع الجامعات الرسمية، إضافةً إلى جامعة خاصة واحدة، وذلك وفقاً لما يلي:

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1. طلبة إقليم الشمال  يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة جرش الأهلية، وجامعة البلقاء التطبيقية/كلية عجلون الجامعية.


2. طلبة إقليم الوسط يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعة الأردنية، جامعة العلوم التطبيقية، الجامعة الهاشمية، جامعة البلقاء التطبيقية/المركز /السلط، الجامعة الألمانية الأردنية.


3. طلبة إقليم الجنوب يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة مؤتة، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الأردنية/فرع العقبة.


ويأتي هذا الإعلان حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التسهيل على أبنائها وبناتها الطلبة في سرعة الوصول إلى أقرب مكتب للمستشاريين الثقافيين لتصديق وثائقهم وتجنيبهم عناء الوصول إلى مركز الوزارة في العاصمة عمان، ويخفف تكلفة الوقت والجهد والمال عليهم.


كما تتوفر خدمة تصديق الوثائق الجامعية في مركز الخدمات الحكومية الموحد الكائن في منطقة المقابلين، والذي يستمر الدوام فيه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً من أيام السبت وحتى الخميس.

 




 

 


 

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