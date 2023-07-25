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الثلاثاء، 25-07-2023 12:15 م

المملكة تحصد 8 جوائز بلاتينية وذهبية في مسابقة “dotCOMM” العالمية

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الوكيل الإخباري - حازت قناة "المملكة" على 7 جوائز بلاتينية وجائزة ذهبية ضمن مسابقة "dotCOMM" العالمية، حيث نال بانوراما "نهاية عام كورونا" على جائزتين بلاتينية وذهبية.
ونال الفيديو  التعريفي الخاص بقناة المملكة على الجائزة "البلاتينية"، بالإضافة إلى 5 جوائز بلاتينية ضمن فئات الفيديوهات التعريفية وهي؛ الرياضة، والفيديو الأكثر انتشارا، والفيديو الإبداعي، وفيديو "مراسلو الداخل"، وفيديو عن فئة أفضل مونتاج.

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"المملكة" و"الجزيرة" الوحيدتان في العالم العربي اللتان فازتا بجوائز ضمن مسابقة "dotCOMM"، حيث فازت بالجائزة البلاتينية قناة الجزيرة عن وثائقي شيرين أبو عاقلة.
ويأتي فوز "المملكة" بالجوائز ضمن مسابقة "dotCOMM"، لأول مرة منذ انطلاقها في 2018، حيث سيتم تسليم الجوائز بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية.


وتناول فيديو "نهاية عام كورونا" ملخصا لأبرز الأحداث المحلية والعالمية التي جرت في عام 2020، حيث تصدرت جائحة كورونا أهم تلك الأحداث.
وتمنح جوائز مسابقة "dotCOMM" سنوياً لأبرز الحملات الإعلامية، وأفضل الأعمال المنجزة في مجالات التسويق الرقمي والإبداع الفني، وتشرف عليها جمعية محترفي التسويق والاتصالات (AMCP)، وهي مؤسسة رائدة عالمياً في صناعة الإعلام والاتصال، وتجاوزت المشاركات في المسابقة هذا العام  6000 مشاركة من دول عدة من مختلف الفئات. ومنذ إنشاء المسابقة عام 1994 شارك فيها أكثر من 200 ألف عمل.
المديرة العامة لقناة المملكة دانة الصياغ قالت عقب فوز القناة بالجوائز العالمية، "إن هذه الجوائز تعكس حجم الموهبة الأردنية العاملة في قناة المملكة والإعلام الأردني".

 


وأضافت الصياغ "الجوائز تأتي تقديرا لجهود الزميلات والزملاء في القناة التي استطاعت على مدار السنوات القليلة منذ انطلاقها أن تؤدي رسالتها الإعلامية بأعلى درجات المهنية والمصداقية".
واستطاعت المملكة خلال السنوات الخمس من عمرها تزويد المشاهد الأردني والعربي بالخبر والمعلومة وفق معايير مهنية وبأحدث التقنيات العالمية تاركة بصمة واضحة على المشهد الإعلامي المحلي والعربي بالإضافة إلى حصد جوائز عربية وعالمية من خلال فريق عمل أردني محترف.


وقناة المملكة هي قناة خدمة عامة إخبارية تهدف إلى حمل رسالة الوطن وتزويد المشاهد الأردني والعربي بالخبر والمعلومة وفق معايير مهنية وبأحدث التقنيات العالمية.

 




 

 


 

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