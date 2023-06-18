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الأحد، 18-06-2023 02:42 م

الأردن يدين قرار إسرائيل تسريع إجراءات بناء مستوطنات في الضفة الغربية

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - أدان الأردن قرار إسرائيل تسريع إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها؛ تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

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وأكد الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالى، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.


وقال الناطق المجالي، إن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.

 




 

 


 

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