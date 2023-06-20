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الثلاثاء، 20-06-2023 01:02 م

السفير الكندي يزور البلقاء التطبيقية

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الوكيل الإخباري - زار السفير الكندي لدى الأردن طارق علي خان، أمس الاثنين، جامعة البلقاء التطبيقية، لتعزيز ومناقشة فرص التعاون الأكاديمي بين البلقاء التطبيقية والجامعات الكندية وأهميتها في دعم التعليم التقني.

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وقدم رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، شرحا عن الجامعة والتخصصات التي تدرسها خاصة التقنية، التي تم استحداثها لدرجتي البكالوريوس والدبلوم لرفد سوق العمل بخريجين مؤهلين بمهارات عالية.


وأشار السفير إلى أهمية تعزيز التعاون والعلاقات بين الطرفين، كما أشاد بجهود الجامعة في الاهتمام بالتعليم التقني والمهني ومواكبة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإمكانية الشراكة مع الجامعات والكليات الكندية.


كما التقى السفير عددا من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات، واستمع إلى آرائهم حول المشاركة السياسية ودمج الطلاب من ذوي الإعاقة واهتماماتهم في الزمالات والمنح الدراسية في المؤسسات التعليمية الكندية.


وضم الاجتماع نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور زكريا القضاة، وعميد البحث العلمي والابتكار الدكتور سعيد أبو رمان، وعميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الزعبي، ومديرة وحدة التعاون والعلاقات الدولية الدكتورة دانا محادين.

 




 

 


 

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