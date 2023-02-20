منحة بقيمة 15 مليون دولار لخفض الفاقد في شركة مياه اليرموك

الوكيل الإخباري - وقعت شركة مياه اليرموك مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الاثنين، اتفاقية دعم وتعاون بقيمة 15 مليون دولار، لخفض الفاقد المائي، بحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار.

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وبموجب الاتفاقية التي وقعها مدير عام الشركة المهندس حسن الهزايمة، ومديرة الوكالة الأميركية شيري كارلن، سيجري تنفيذ مشاريع تطوير شبكات المياه في مناطق شركة مياه اليرموك "المرحلة الثالثة من مشاريع الـFARA " لتقليل الفاقد المائي، وبقيمة 15 مليون دولار من الوكالة الأميركية، و1,5 مليون دولار من شركة مياه اليرموك.



وتهدف الاتفاقية إلى خفض الفاقد المائي بشكل أساسي في محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون على مدى أربع سنوات، من خلال صيانة الشبكات وتحسين كفاءة الفوترة، وتعزيز قدرات الكوادر الفنية في مجال إدارة المشاريع، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية في تخفيض الفاقد.



وأشار وزير المياه إلى أن تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، يوفر نحو 3 ملايين متر مكعب سنويا، بما ينعكس على تحسين التزويد المائي للمواطنين، مؤكدا وجود خطة للحد من الفاقد بمعدل 1-2 بالمئة سنويا، للوصول إلى 25 بالمئة بحلول العام 2040.



وثمن النجار الشراكة الفاعلة مع الوكالة الأميركية ودعمها المستمر لقطاع المياه في تحقيق أهدافه وتطلعاته، وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات.



من جهته، ثمن الهزايمة دعم الوكالة في تعزيز جهود الشركة لخفض الفاقد المائي، خاصة رفع كفاءة الشبكات والموارد المائية، وتحسين إدارتها وضبط الاستخدامات غير المشروعة، والتحول إلى نظام القراءة الشهرية للعدادات المعمول بها حاليا.



يشار إلى أن الوكالة الأميركية، تعمل بالتنسيق مع سلطة المياه، على توفير جميع أشكال الدعم الفني والتقني، وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض فاقد المياه، وتحسين البنية التحتية للشبكات، وتطوير إدارة المصادر المائية في المملكة.