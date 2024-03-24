الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مشروع قانون العفو العام تحت القبة الثلاثاء المقبل

الإعلامي محمد الوكيل يخضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح

ضبط 38 متسولا في إربد

القوات المسلحة ترسل 25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الحكومة تُقر قانون العفو العام وتحيله لمجلس الأمَّة بصفة الاستعجال

الحكومة: 7355 سجيناً سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار

العجلوني: خطة لبناء كليتين طبية بالقرب من مستشفى الحسين السلط الجديد

إصابة سوري في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

لجنة السياحة النيابية تقر معدل قانون السياحة لسنة 2024

الأحد، 24-03-2024 07:48 م

أوقاف إربد الأولى تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

550061_5_1711294668


الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني لهذا العام، بعنوان "كتاب جامع العلوم والحكم للإمام أبن رجب الحنبلي" بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور علي الحوامدة ومدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري وعدد من الأئمة والوعاظ وممثلي المجتمع المحلي.

اضافة اعلان


واستذكر الشيخ مالك بدارنة في الجلسة التي أقيمت في صحن مسجد إربد الكبير الإمام ابن رجب الحنبلي وحياته العلمية ومؤلفاته وإرثه العلمي ونشأته ودوره المهم في إثراء العلوم الشرعية، مؤكداً السنة الحميدة بإقامة المجالس العلمية الهاشمية والرعاية الملكية السامية لها.


وفي المحور الثاني قدم الشيخ عبد الرحمن عمورة تعريفا بكتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي، والأثر الذي خلفه هذا الكتاب على الفرد والمجتمع، والذي يعتبر من الكتب النفيسة التي جمعت الحديث والفقه وأثرت بشكل كبير في المجتمع، وفي المحور الثالث تحدث الدكتور محمد النصايرة عن أسرار اختيار الحافظ ابن رجب للأربعين النووية والزيادة عليها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1711302461763

تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بذكرى معركة الكرامة

487325_1_1675627180

محاضرة دينية حول شهر رمضان بجامعة آل البيت

550094_4_1711300687

كريشان يرعى إفطار عمال الوطن ببلدية عين الباشا

1711215659212

841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

1711299485013

أمانة عمان والمعهد القضائي يوقعان مذكرة تفاهم

1711299716070

28 مخالفة بحق منشآت تجارية في محافظة إربد

أخبار متعلقة
ZuCsg6caMlFj2AuKFfGWIsBqhNZKhbzmZy2Ov9Tp

ضبط 38 متسولا في إربد

1711216701051

حوارية في مركز شابات كفرسوم حول فضائل رمضان

1711215659212

1153 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

محمد-نبي-الله

حوارية في إربد بعنوان نبينا قدوتنا

20751_4_1618679649

مخالفة 20 منشأة تجارية في إربد منذ بداية رمضان

WhatsApp Image 2024-02-27 at 11.32.59 AM

المياه تستضيف وفد وزارة الموارد المائية العراقية