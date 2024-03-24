أوقاف إربد الأولى تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الأولى اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الثاني لهذا العام، بعنوان "كتاب جامع العلوم والحكم للإمام أبن رجب الحنبلي" بحضور مساعد محافظ إربد الدكتور علي الحوامدة ومدير أوقاف إربد الأولى عمر الحموري وعدد من الأئمة والوعاظ وممثلي المجتمع المحلي.

اضافة اعلان



واستذكر الشيخ مالك بدارنة في الجلسة التي أقيمت في صحن مسجد إربد الكبير الإمام ابن رجب الحنبلي وحياته العلمية ومؤلفاته وإرثه العلمي ونشأته ودوره المهم في إثراء العلوم الشرعية، مؤكداً السنة الحميدة بإقامة المجالس العلمية الهاشمية والرعاية الملكية السامية لها.



وفي المحور الثاني قدم الشيخ عبد الرحمن عمورة تعريفا بكتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي، والأثر الذي خلفه هذا الكتاب على الفرد والمجتمع، والذي يعتبر من الكتب النفيسة التي جمعت الحديث والفقه وأثرت بشكل كبير في المجتمع، وفي المحور الثالث تحدث الدكتور محمد النصايرة عن أسرار اختيار الحافظ ابن رجب للأربعين النووية والزيادة عليها.