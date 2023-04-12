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الأربعاء، 12-04-2023 05:43 م

أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الثالث

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية، اليوم الأربعاء، المجلس العلمي الهاشمي الثالث خلال شهر رمضان المبارك، بعنوان "وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني - الحافظ السيوطي" بحضور مندوب المحافظ عمر القضاة ومدير أوقاف إربد الثانية عبد السلام نصير.

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واستذكر القاضي في المحكمة العليا الشرعية الدكتور إسماعيل نوح العالم الورع الأمام الحافظ السيوطي وسيرته ونشأته ودوره المهم في إثراء وتفسير العلوم الشرعية وورعه ورحلاته العلمية وشيوخه وتلاميذه وآثاره العلمية، وعن مماته وحزن الأمة على فقد عالم من علماء الأمة.

وثمن المدرس في كلية الشريعة بجامعة اليرموك الدكتور أسامة الفقير دور وقفيات جلالة الملك عبدالله الثاني للكراسي العلمية ودورها المميز في إبراز دور العلماء وبيان مقاصدهم وأهدافهم النبيلة لتحقيق الجوانب العلمية التربوية المرجوة، مبينا مناقب حياة الإمام الحافظ السيوطي ودوره الفذ في إحياء علوم الدين وجهده الكبير في الارتقاء بفكر الأمة وسمو مكانتها بين الأمم.


 




 

 


 

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