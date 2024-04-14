أوقاف الرصيفة تكرم المكفوفين الفائزين بالمسابقات القرآنية

الوكيل الإخباري - كرمت مديرية أوقاف لواء الرصيفة، اليوم الأحد، الفائزين من المكفوفين، بالمسابقات القرآنية الرمضانية لهذا العام والتي نظمها نادي النخبة للمكفوفين بالتعاون والإشراف من المديرية.

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وعبر مدير الأوقاف الدكتور محمد فوزي الأحمد عن الفخر بالمكفوفين الذين لم يستسلموا لظروفهم الصعبة واستطاعوا تحقيق النجاح في كافة المجالات خاصة في حفظ القرآن الكريم وتدبره.



بدورها، تحدثت رئيسة نادي النخبة للمكفوفين سهى جرادات عن الهمة العالية للمكفوفين ورغبتهم بتحقيق الإنجاز في كافة الأنشطة التي ينفذها النادي او يشارك بها، داعية إلى دعم هذه الفئة لتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وليكونوا منتجين في مجتمعهم ووطنهم.