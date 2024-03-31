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الأحد، 31-03-2024 08:55 م

أوقاف الطفيلة تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف الطفيلة، اليوم الأحد، المجالس العلمي الهاشمي الثاني خلال شهر رمضان المبارك، بعنوان "كتاب جامع العلوم والحكم للإمام أبن رجب الحنبلي"، ضمن محور كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية.

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وبين مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات خلال الجلسة التي رعاها متصرف لواء بصيرا الدكتور علي الزيدان في مسجد بصيرا الكبير، أهمية هذه المجالس التي تعتبر منارات علم وهدى تعقد في مساجد الطفيلة، بمشاركة كوكبة من العلماء والدعاة لنشر العلم والثقافة بين أفراد المجتمع.


وتناولت الجلسة كتاب "جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي" تحدث فيها التربوي محمد النعانعة عن الإمام زين الدين الحنبلي والذي ألف 76 كتابا في مجالات الفقه والعقيدة والتفسير والتراجم والبلاغة وغيرها من من مجالات العلم الشرعي.


وعرف بكتاب جامع العلوم والحكم والذي ضم خمسينا حديثا من جوامع الكلم تناولها الإمام ووضحها وشرح معانيها وما تضمنته من أحكام شرعية وفوائد فقهية.


كما تحدث الدكتور أحمد عطية السعودي عن أهمية الكتاب والذي ضم خمسين حديثا حيث زاد الإمام ابن رجب الحنبلي على "الأربعين النووي" للأمام النووي، وهي 42 حديثا أضاف إليها الأمام الحنبلي ثمانية أحاديث من الأحاديث الكلية تندرج عنها قواعد عامة شرحها شرحا فقهيا وافيا.


وأشار مشرف مكتب أوقاف بصيرا عدي المسيعدين إلى جهود وزارة الأوقاف في عقد المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان وأثر هذه المجالس العلمية في حياة الفرد والمجتمع، مستعرضاً جوانب من حياة الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وبين مولده ونشأته وحياته العلمية والعملية ورحلاته وصفاته.

 




 

 


 

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