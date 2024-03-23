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السبت، 23-03-2024 06:42 م

تواصل منافسات البطولة الرمضانية لكرة القدم في الطفيلة

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الوكيل الإخباري - واصلت بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم الرمضانية التي تجري مبارياتها على ملاعب قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، منافساتها بين الفرق الرياضية المحلية على لقب البطولة، بهدف تنشيط الحركة الرياضية في المحافظة واستثمار طاقات الشباب وتنمية وإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم في كرة القدم.

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وانطلقت المنافسات مع بداية شهر رمضان المبارك على ملعب المجمع الرياضي في قصبة الطفيلة وملاعب أندية لواءي الحسا وبصيرا والقادسية والعين البيضاء في الطفيلة، والتي أطلقتها وزارة الشباب، ضمن فعاليات صيف الأردن 2024 بمشاركة شبابية واسعة تضم 40 فريقاً محليا لكرة القدم.


وقال مدير مديرية شباب الطفيلة يعقوب حجازين إن هذه البطولة جاءت بعد نجاح البطولات السابقة، بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الشباب واستثمار وقت الفراغ لديهم واستقطاب اكبر عدد منهم للمشاركة في أنشطة مديرية الشباب ومراكزها المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة.


وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، أن فعاليات البطولة التي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع تستهدف تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وتنمية الجانب الجسدي والعقلي لدى الشباب بالإضافة إلى توطيد العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع والفرق المشاركة في البطولة واكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم.


كما يهدف هذا الحدث الرياضي الذي تنظمه وزارة الشباب خلال شهر رمضان وصيف الأردن من كل عام الى تطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتعزيز الروح الرياضية وخلق روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم.

 




 

 


 

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