الأحد 24-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مشروع قانون العفو العام تحت القبة الثلاثاء المقبل

الإعلامي محمد الوكيل يخضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح

ضبط 38 متسولا في إربد

القوات المسلحة ترسل 25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الحكومة تُقر قانون العفو العام وتحيله لمجلس الأمَّة بصفة الاستعجال

الحكومة: 7355 سجيناً سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار

العجلوني: خطة لبناء كليتين طبية بالقرب من مستشفى الحسين السلط الجديد

إصابة سوري في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

لجنة السياحة النيابية تقر معدل قانون السياحة لسنة 2024

الأحد، 24-03-2024 08:16 م

ثقافة الطفيلة تفتتح معرضاً للكتاب طيلة شهر رمضان

1706534836077


الوكيل الإخباري - افتتحت مديرية ثقافة الطفيلة معرضاً للكتاب في قاعتها يستمر طيلة شهر رمضان المبارك ضمن فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دورته السابعة عشرة، للإسهام في توفير فرص المعرفة والقراءة لجميع أفراد المجتمع المحلي.

اضافة اعلان


وبين مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير خلال افتتاح المعرض، أن المعرض يأتي ضمن برامج مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، إذ يضم بين جنباته العديد من إصدارات وزارة الثقافة الأردنية، بأسعار رمزية تتيح للمتلقي إنشاء مكتبة داخل البيت.


وأضاف أن المعرض يأتي تشجيعاً للمواطنين والطلبة للعودة للقراءة ولثقافة الكتاب خصوصا أن سعر الكتاب لا يتجاوز (35) قرشا لكتب الكبار، و(25) قرشا لكتب الأطفال.


وأشار إلى أن موضوعات الكتب المعروضة التي تناولت هذا العام التّراث الأردني، والتّراث الإسلاميّ والعربيّ والعالميّ، وأدب الأطفال، والفكر والحضارة، والعلوم، والثّقافة العامة، والفنون وذلك ضمن عشرات العناوين.


كما يشتمل على كتب متنوعة تضمنت الرواية والأدب والدراسات المعاصرة، والسير الذاتية والتاريخ والتراث الشعبي، والعلوم وغيرها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1711302461763

تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بذكرى معركة الكرامة

487325_1_1675627180

محاضرة دينية حول شهر رمضان بجامعة آل البيت

550094_4_1711300687

كريشان يرعى إفطار عمال الوطن ببلدية عين الباشا

1711215659212

841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

1711299485013

أمانة عمان والمعهد القضائي يوقعان مذكرة تفاهم

1711299716070

28 مخالفة بحق منشآت تجارية في محافظة إربد

أخبار متعلقة
1711186979155

تواصل منافسات البطولة الرمضانية لكرة القدم في الطفيلة

1000434592

وزير الصناعة والتجارة: لدينا مخزون آمن من السلع والأسعار أقل من رمضان الماضي

1709624896786

مستشفى الجامعة يحدد مواعيد الدوام في رمضان

WhatsApp Image 2024-02-29 at 4.15.40 PM

العقبة الخاصة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

427575_11_1709204199

نقابة المهندسين تطلق مشروع "إفطار صائم في غزة "

مهارات-الكتابة-الإبداعية

دورة تدريبية في الطفيلة حول الكتابة الإبداعية