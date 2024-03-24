ثقافة الطفيلة تفتتح معرضاً للكتاب طيلة شهر رمضان

الوكيل الإخباري - افتتحت مديرية ثقافة الطفيلة معرضاً للكتاب في قاعتها يستمر طيلة شهر رمضان المبارك ضمن فعاليات مهرجان القراءة للجميع في دورته السابعة عشرة، للإسهام في توفير فرص المعرفة والقراءة لجميع أفراد المجتمع المحلي.

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وبين مدير مديرية ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير خلال افتتاح المعرض، أن المعرض يأتي ضمن برامج مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، إذ يضم بين جنباته العديد من إصدارات وزارة الثقافة الأردنية، بأسعار رمزية تتيح للمتلقي إنشاء مكتبة داخل البيت.



وأضاف أن المعرض يأتي تشجيعاً للمواطنين والطلبة للعودة للقراءة ولثقافة الكتاب خصوصا أن سعر الكتاب لا يتجاوز (35) قرشا لكتب الكبار، و(25) قرشا لكتب الأطفال.



وأشار إلى أن موضوعات الكتب المعروضة التي تناولت هذا العام التّراث الأردني، والتّراث الإسلاميّ والعربيّ والعالميّ، وأدب الأطفال، والفكر والحضارة، والعلوم، والثّقافة العامة، والفنون وذلك ضمن عشرات العناوين.



كما يشتمل على كتب متنوعة تضمنت الرواية والأدب والدراسات المعاصرة، والسير الذاتية والتاريخ والتراث الشعبي، والعلوم وغيرها.