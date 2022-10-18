أوقاف الكورة تحتفل بالمولد النبوي

الوكيل - احتفلت مديرية أوقاف لواء الكورة، اليوم الثلاثاء، بذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد علي بن أبي طالب بدير أبي سعيد.



وتحدث مدير أوقاف اللواء هيثم بني إرشيد خلال الحفل الذي رعاه متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة، حول فضائل الاقتداء بالنبي الكريم عليه السلام، والتي من لوازم محبته وأبرزها التخلق بأخلاق رسول الهدى والرحمة الذي جاء بدين الحق والعدالة ليعلي شأن الأمة ويقيم دولة الإسلام التي نشرت دين التسامح.

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