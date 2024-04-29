وزير المياه يبحث إيجاد حلول لتأمين مياه الري من مصادر غير تقليدية

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID إيجاد حلول لتأمين مياه الري من المصادر غير التقليدية .وناقش مع الوفد، الواقع المائي والمشاريع التي تنفذها الوزارة وتسعى لتنفيذها بهدف إيجاد الحلول المناسبة لتأمين كميات مياه إضافية وكذلك الاستفادة من المياه المعالجة لتوفير نفس الكميات لغايات الشرب.وعبر عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة وعلى رأسها حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه بسبب ما تعانيه المملكة من أعباء كبيرة نتيجة التحديات المائية .