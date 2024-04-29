سابع أيام عيد الفصح اليهودي .. 200 مستوطن يقتحمون المسجد الاقصى

الوكيل الإخباري-

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أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بأن 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح في سابع أيام عيد الفصح اليهودي.وعززت قوات الاحتلال من وجودها ودفعت بمئات من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة لتأمين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح الذي يمتد لـ7 أيام.وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية متطرفة تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح اليهودي ونشرت في صفحاتها عبر مواقع التواصل دعوات لتقديم قرابين الفصح -اليهودي- في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.