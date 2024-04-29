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الإثنين، 29-04-2024 10:43 ص

الخصاونة: الاعتداء على رفح سيكون كارثة بكل المعايير

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إن الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة سيكون كارثيا بكل المعايير .اضافة اعلان



وأضاف الخصاونة خلال مشاركته في جلسة بشأن قطاع غزة ضمن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي أن الدمار الذي حدث في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قرابة 18.7 مليار دولار.


ونوه أن الحرب أدت إلى تدمير كامل للبنية التحتية الصحية والتربوية في غزة على مستوى الجامعات وعلى مستوى المدارس.


وتابع " ما حدث في 7 تشرين الأول نتيجة مباشرة لـــ70 عاما من الاحتلال"، مؤكدا أنه يجب التركيز على إنهاء العدوان وحل سياسي يحقق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.



 




 

 


 

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