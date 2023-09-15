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الجمعة، 15-09-2023 05:12 م

أوقاف المفرق تحتفل بتخريج طلاب المراكز الصيفية

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الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف المفرق، بتخريج طلاب المراكز الصيفي، برعاية نائب محافظ المفرق أحمد السحيم، وحضور جمع غفير من وجهاء ونواب وأعيان وشيوخ المحافظة.

وقال مدير أوقاف المفرق الدكتور محمد الحسبان إن عدد المراكز الصيفية، بلغ لهذا العام في محافظة المفرق 120 مركزا للذكور والإناث خرّجت 5620 طالبًا وطالبة؛ إذ تلقوا في العطلة الصيفية أجلّ العلوم وأرفعها من القرآن الكريم والسنة النبوية، لافتا إلى أن المراكز حملت عنوان (على ثرى الأردن مقامات الصحابة شاهد وعلامة).

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