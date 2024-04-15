الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية اربد تنذر 328 منشأة وتخالف 106 خلال رمضان والعيد

صحة غزة: 7 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 في قصف إسرائيلي بالنصيرات

النقل البري توضح حول آخر موعد لاستلام دعم بدل المحروقات

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد "الأقصى"

استطلاع: انخفاض قياسي لتأييد الأمريكيين موقف بايدن من حرب غزة

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في ديرعلا غداً

صورة - استشهاد حفيدة إسماعيل هنية متأثرة بجراحها

بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن .. الاحتلال يعتقل فتاة بنابلس

إصابة 4 جنود إسرائيليين بلغم قرب الحدود مع لبنان

الإثنين، 15-04-2024 10:48 ص

إتاحة خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عبر تطبيق سند

0bcf287a-1e79-4fa2-98de-66f01cef90be


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن اتاحة عدد من خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكترونية عبر تطبيق سند الحكومي بهدف السماح للمواطنين للحصول على تلك الخدمات من نافذة واحدة وبأسهل وأسرع الطرق المتاحة.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة إلى أن خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي تم إتاحتها من خلال تطبيق سند تخص الموظفين الأردنيين الحاصلين على رقم ضريبي ورمز دخول فعال مسبقا وتشمل الخدمات التالية: طلباتي و البيانات الشخصية (البيانات الأساسية كالحالة الاجتماعية والهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان والمعلومات البنكية) وخدمة الإقرار الضريبي وخدمة بيان ضريبة الدخل الإجمالي الأرصدة الدائنة والمدينة والصفرية وخدمة الاقتطاعات الموردة من الرواتب والأجور وخدمة الاقتطاعات الموردة للدائرة من بدل الخدمة.


كما أكدت الوزارة أنها ستعمل على إضافة خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الخاصة بالمؤسسات الفردية على تطبيق سند خلال الفترة القريبة القادمة.

 

كما دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كافة المواطنين إلى تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من كافة الخدمات المتاحة على تطبيق سند وذلك من خلال زيارة إحدى محطات سند المنتشرة في أنحاء المملكة أو من خلال تطبيقات مجموعة من البنوك الأردنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713173785879

بلدية اربد تنذر 328 منشأة وتخالف 106 خلال رمضان والعيد

65ae3698cc2e4

النقل البري توضح حول آخر موعد لاستلام دعم بدل المحروقات

-e1678791811239

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في ديرعلا غداً

368568_59_1653298112

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي الاثنين

62c1eb0a6d63a

تعويض الكهرباء الوطنية عن تأخر تشغيل محطة الزرقاء لتوليد الطاقة بـ 18 مليون دولار

638487076011749289-7

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة اليوم

أخبار متعلقة
2202421125923120305548

بيان من ضريبة الدخل والمبيعات لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد المتقاعدين والعاملين

aX7DIDnqOrkNf9Eqsax1BPvPkhsSW3tzDlFgb5ed

توزيع مساعدات وكوبونات للأسر المحتاجة في هذه المحافظات

WhatsApp Image 2024-03-26 at 9.16.15 PM

اتفاقية تعاون لتطوير منهاج المهارات الرقمية لطلبة المدارس الحكومية

1711460588073

ولي العهد يزور المعرض الختامي للمسابقة الوطنية الأولى لتصميم الشرائح الإلكترونية

435856_6_1651059756

براتب وضمان لمدة عام .. إعلان هام من الاقتصاد الرقمي لهذه الفئة