إتلاف مصاحف فيها أخطاء مطبعية ومصدر يكشف التفاصيل

الوكيل الإخباري - قال مصدر مُطلع في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن التعميم الصادر حول جمع واتلاف طبعات من مصاحف فيها خطأ املائي عددها قليل.

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وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن الطبعات التي ورد فيها الخطأ لم تُطبع في الأردن، مشيراً إلى أنها ليست أول مرة يتم فيها إتلاف مصاحف بسبب أخطاء مطبعية.



وأوضح تعميم صادر من أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالله العقيل على مديريات الأوقاف بالتعميم على جميع الأئمة والوعاظ والواعظات ومشرفات دور القرآن الكريم لجمع المصاحف الشريفة الصادرة عن 3 مؤسسات والعمل على اتلافها لورود أخطاء مطبعية فيها.





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