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الأربعاء، 27-04-2022 02:45 م

محافظ العقبة يكرم حفظة القرآن والإجازات القرآنية

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الوكيل الإخباري - كرّم محافظ العقبة محمد الرفايعة طلبة حفظة القرآن الكريم والإجازات القرآنية.اضافة اعلان


وأكد الرفايعة خلال حفل تسليم الجوائز أن شيوع ثقافة القرآن في الأمة من شأنه النهوض بالأجيال وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة تراعي مصالح الوطن.

وقال رئيس مجمع البيطار الإسلامي، صلاح الدين البيطار إن هذا النهج الذي خطه المجمع منذ سنوات سيبقى دون انقطاع طيلة السنوات المقبلة، وهي من السنن النبيلة التي ستكون حاضرة على مدار العام، مشيرا إلى أن المجمع سيعقد المؤتمرات العلمية الدينية إلى جانب استضافة علماء الأمة الإسلامية.

 




 

 


 

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