إجراءات جديدة لمعاملات صحة الوافدين خلال أيام

الوكيل الإخباري-خاص- كشف مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في وزارة الصحة الدكتور إبراهيم المعايعة عن تحديثات جديدة سيتم طرحها على معاملات صحة الوافدين خلال الأيام المقبلة.

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وأشار المعايعة اليوم الإثنين في تصريح خاص لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم اعتماد خدمة الرسائل النصية لتبليغ الوافدين بإعادة الفحص الطبي الخاص بهم من خلال رقم الهاتف المدرج للوافد في وزارة الصحة.



كما كشف المعايعة عن استحداث آلية جديدة لفرز الفحوص المخبرية وتبليغ الوافد بحالته الصحية من خلال ألوان خاصة على الموقع الإلكتروني تعتمد لهذه الحالات.



وأضاف أنه ولغايات تخفيف الاكتظاظ في مديرية صحة الوافدين سيتم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني مقابل الخدمة المقدمة حيث ستكون مربوطة مع نظام حجز الدور في مديرية صحة الوافدين.



إلى ذلك قال المعايعة أنه سيتم توزيع 12 جهاز أشعة حديث لجميع المراكز التابعة للمديرية من أجل إجراء الفحوصات الخاصة بمرض السل للوافدين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

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