إجراء من أمانة عمان للتخلص من الكلاب الضالة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكدت مديرة دائرة ضبط ناقلات الامراض ورعاية الحيوان في أمانة عمّان شتورة العدوان، اليوم الأحد أن الأمانة تتخذ إجراءات لحل مشكلة الكلاب الضالة بالعاصمة عمان.

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وقالت العدوان في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" إن التوجه للتخلص من الكلاب الضالة، هو اجراء عمليات تعقيم للحد من تكاثرها.

وأوضحت أن الامانة تقوم بعمليات جراحية للكلاب تجعلها أقل عدوانية، حيث أنها تتخلص من 80% من عدوانيتها بعد اجراء العملية.

وأشارت إلى أن بعد إجراء عملية التعقيم للكلاب الضالة، تقوم الأمانة بإرجاعها إلى المكان التي أخذت منه.

جاء ذلك على ضوء شكاوى وصلت "الوكيل الاخباري" مفادها انتشار الكلاب الضالة واعتداؤها على المواطنين في الطرق العامة، ما يثير الرعب والهلع في قلوب الأردنيين.