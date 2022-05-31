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الثلاثاء، 31-05-2022 07:56 م

إحالة العميد باسم الخرابشة إلى التقاعد بناء على طلبه

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مجلس الوزراء إحالة العميد باسم الخرابشة إلى التقاعد بناء على طلبه.

وقال الخرابشة في منشور عبر فيسبوك :

"بسم الله والحمد لله الذي من علي بفضله بأن تمت الموافقة على استقالتي من جهاز الأمن العام واحالتي للتقاعد بناء على طلبي شاكرا وممتنا لكل من دعمني ووقف إلى جانبي مهنيا وشخصيا على مر السنوات الماضية ومتمنيا التوفيق والسداد للجميع وأخص بالذكر زملائي في مديرية الأمن العام وعلى رأسهم عطوفة مدير الأمن العام وعائلتي الصغيرة والكبيرة وعلى راسها والدتي والاصدقاء وانني اشهدكم وربي بانني اسامح كل من تعاملت معهم وارجوا المسامحة منهم بالحقوق المعنوية ان وجدت وانني على استعداد بالوفاء باي حقوق ماديه ".

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